В Омске подростки снова устроили погром в теплой остановке - теперь в поселке Южный. Ранее юные вандалы разнесли ТОК на Левом берегу, последствия разгрома затем устраняли их мамы.
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В Омске подростки снова устроили погром в теплой остановке - теперь в поселке Южный. Ранее юные вандалы разнесли ТОК на Левом берегу, последствия разгрома затем устраняли их мамы.