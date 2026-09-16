Минтранс утвердит новый дорожный знак для городской среды

Минтранс провел опрос подписчиков по дизайну нового дорожного знака из семи вариантов. Ведомство корректирует ПДД, а после внесения изменений в ГОСТ новый знак будет внедрен для улучшения городской среды.
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