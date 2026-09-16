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Царьград

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Минтранс утвердит новый дорожный знак для городской среды

Минтранс утвердит новый дорожный знак для городской среды

Минтранс провел опрос подписчиков по дизайну нового дорожного знака из семи вариантов. Ведомство корректирует ПДД, а после внесения изменений в ГОСТ новый знак будет внедрен для улучшения городской среды.

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