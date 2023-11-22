После выборов 2024 года ожидаются новые решения по СВО и экономике

После выборов президента России в марте 2024 года могут последовать новые стратегические решения в сфере экономики и в вопросе спецоперации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад холдинга «Минченко консалтинг» — «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.
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