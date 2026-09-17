На трассе «Сортавала» под Петербургом на 9 дней перекроют съезды

На 34-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» в период с 17 по 25 сентября будут поочередно полностью перекрывать четыре съезда транспортной развязки.
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