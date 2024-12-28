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В Красноярске девушка попыталась поджечь АЗС из-за обмана мошенников

В Красноярске девушка попыталась поджечь АЗС из-за обмана мошенников

Жительница Красноярска была задержана при попытке поджечь автомобильную заправочную станцию (АЗС). По данным следствия, 22-летняя девушка таким способом пыталась вернуть украденные мошенниками денежные средства.

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Комментарии
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Eduard
А за манду себя не хотела подержать,чтр бы вернуть деньги?
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15 час.
Eduard
Бред какой-то!
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15 час.
ВИ
Владимир Иванов
хорошо и плохо зато все бл-ди повылазили не пришлось искать
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15 час.

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