В Красноярске девушка попыталась поджечь АЗС из-за обмана мошенников

Жительница Красноярска была задержана при попытке поджечь автомобильную заправочную станцию (АЗС). По данным следствия, 22-летняя девушка таким способом пыталась вернуть украденные мошенниками денежные средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии