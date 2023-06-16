Позитив для оптимистов

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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

  В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека.

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