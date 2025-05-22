«Украинский проект» уходит в прошлое: почему Трамп отказался вводить санкции против России

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. В Белом доме пояснили, что Дональд Трамп отказывается усиливать финансовое давление на Россию, потому что дополнительные санкции против Москвы помешают развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.