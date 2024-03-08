Байден призвал закупать лекарства в Москве

Американский президент Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны рассказал о высокой стоимости лекарств в стране, предложив американцам слетать вместе с ним в другие страны и приобрести медикаменты дешевле.
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