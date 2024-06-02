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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 02.06.2024. Овны реализуют задуманное, Тельцам доверять интуиции, Весам сохранить спокойствие.

Гороскоп на 02.06.2024. Овны реализуют задуманное, Тельцам доверять интуиции, Весам сохранить спокойствие.

Овны в этот необычный день испытают непреодолимое желание осуществить давно намеченный план. Воплотить в жизнь задуманное под силу каждому, однако именно Овнам звёзды советуют проявить твёрдость в намерениях.

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