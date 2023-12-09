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Мировое обозрение

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Искусственный интеллект помог Китаю совершить рывок в области рельсотронов

Искусственный интеллект помог Китаю совершить рывок в области рельсотронов

Китайские учёные совершили крупный технологический скачок в сфере рельсового оружия. Традиционно рельсотроны подвержены высочайшему износу направляющих для снаряда, что снижает количество выстрелов, возможных без ремонта орудия, до десятков и даже меньше.

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