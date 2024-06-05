Службы знакомств: Женщины чаще мужчин оценивают людей по уровню грамотности

В преддверии Международного дня русского языка отечественные приложения для знакомств и книжные маркетплейсы провели опрос с целью узнать, насколько важен уровень грамотности у потенциального партнера, передает ТАСС.
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