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Малкин стал вторым 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим в двух первых матчах сезона

Евгений Малкин повторил достижение Горди Хоу. Форвард «Питтсбурга» забил в каждом из двух первых матчей команды в сезоне-2026/27.

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