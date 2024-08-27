Вьетнам до Вьетнама: американо-филиппинская война

4 февраля 1899 года тишину манильских предместий разорвали первые выстрелы. Армия новорожденной Филиппинской республики под предводительством Эмилио Агинальдо вступила в схватку с 8-м корпусом армии США генерал-майора Уэсли Мерритта.
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