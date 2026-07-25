Крупную партию растительного наркотика изъяли у иностранца в Рубцовске

Мужчина самостоятельно вырастил и переработал растение для личного употребления В Рубцовске полицейские задержали 50-летнего иностранного гражданина, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.
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