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Школа магических практик Padma

1 подписчик
Тайна готических соборов в работе с Высшим Я

Тайна готических соборов в работе с Высшим Я 😦 Герметическая традиция была передана и буквально записана в камне готических соборов орденом Тамлиеров (Храмовников).

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