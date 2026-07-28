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Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

  Будет ли создана антиукраинская коалиция в формате Россия-Иран-Индия? Посол Украины был вызван «в связи с нападением Киева на торговое судно MV OMORFI, повлекшим за собой трагическую гибель гражданина Индии», - пишут индийские СМИ.

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
С бандитами на большой дороге тоже беседовать будут или сразу врежут? Смысл ситуации - тот же.
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1 м.
ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;Глава МИД Ирана Аббас Арагчи осудил удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и потребовал привлечь к ответственности виновных. Он также призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на действия Киева.&quot; ....................... и ЕС и ООН и Зеле, по боку на нытье протеста. Они понимают только одно : &quot;черенок саперной лопатки в анус&quot;......вот и думайте.
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1 м.