Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

С бандитами на большой дороге тоже беседовать будут или сразу врежут? Смысл ситуации - тот же.

ДГ

Дмитрий Гурин

"Глава МИД Ирана Аббас Арагчи осудил удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и потребовал привлечь к ответственности виновных. Он также призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на действия Киева." ....................... и ЕС и ООН и Зеле, по боку на нытье протеста. Они понимают только одно : "черенок саперной лопатки в анус"......вот и думайте.