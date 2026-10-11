«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов

«У меня ноль негатива к этой игре. Никакой ярости. Чистый, незамутненный кайф исследователя. Но есть один нюанс» Елизавета Волкова Редактор «Татар-информа» Индустрия годами убеждала нас, что игры Хидэтаки Миядзаки – это цифровая версия пыточной, куда нормальные люди заходят только за деньги или по ошибке.