«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов

«У меня ноль негатива к этой игре. Никакой ярости. Чистый, незамутненный кайф исследователя. Но есть один нюанс» Елизавета Волкова Редактор «Татар-информа» Индустрия годами убеждала нас, что игры Хидэтаки Миядзаки – это цифровая версия пыточной, куда нормальные люди заходят только за деньги или по ошибке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Участники...
- Житель РТ получил...
- В ГД предложили ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым