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Татар-информ

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«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов

«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов

«У меня ноль негатива к этой игре. Никакой ярости. Чистый, незамутненный кайф исследователя. Но есть один нюанс» Елизавета Волкова Редактор «Татар-информа» Индустрия годами убеждала нас, что игры Хидэтаки Миядзаки – это цифровая версия пыточной, куда нормальные люди заходят только за деньги или по ошибке.

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