Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев социальных выплат. Глава польского МИДа Радослав Сикорский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил ему изменить механизм социальной помощи таким образом, чтобы средства, которые Германия тратит на выплаты украинским беженцам, направлялись непосредственно киевскому режиму.
Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота
Комментарии
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Владимир Соловьев
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2 час.
W
Walery
В 1941 году Поляки совместно с фашистской Германией шли наживаться в Советский Союз..., но потом когда получили по мордам быстро переобулись и как бы выступили против нацизма... теперь примерно тоже самое делают с хохлами - будут их ловить и предъявлять претензии... =- очевидно будут отбирать ранее выданные хохлам "социальные" пособия...!
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2 час.
Иван Ураганов
Что пшеки,что хохлы один стоит другого.
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2 час.
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