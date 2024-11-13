Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

W

Walery

В 1941 году Поляки совместно с фашистской Германией шли наживаться в Советский Союз..., но потом когда получили по мордам быстро переобулись и как бы выступили против нацизма... теперь примерно тоже самое делают с хохлами - будут их ловить и предъявлять претензии... =- очевидно будут отбирать ранее выданные хохлам "социальные" пособия...!