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Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев социальных выплат. Глава польского МИДа Радослав Сикорский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил ему изменить механизм социальной помощи таким образом, чтобы средства, которые Германия тратит на выплаты украинским беженцам, направлялись непосредственно киевскому режиму.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Подобное притягивается к подобному.
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2 час.
W
Walery
В 1941 году Поляки совместно с фашистской Германией шли наживаться в Советский Союз..., но потом когда получили по мордам быстро переобулись и как бы выступили против нацизма... теперь примерно тоже самое делают с хохлами - будут их ловить и предъявлять претензии... =- очевидно будут отбирать ранее выданные хохлам &quot;социальные&quot; пособия...!
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2 час.
Иван Ураганов
Что пшеки,что хохлы один стоит другого.
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2 час.

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