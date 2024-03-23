❕Жители Джанкоя скорбят о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» Фото: telegram-канал главы администрации города Игоря Ивина Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❕Жители Джанкоя скорбят о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» Фото: telegram-канал главы администрации города Игоря Ивина Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.