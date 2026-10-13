Петербург предложил смягчить ГОСТ по светофорам на перекрестках

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предлагает сделать необязательным разделение по времени движения пешеходов и автомобилей на перекрестках, а также ввести мигающие бело-лунные секции для предупреждения водителей.
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