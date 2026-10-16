Итальянский ученый и модель Пьетро Боселли, ставший знаменитым как "самый горячий учитель математики", через Instagram (принадлежит признанной экстремистской компании Meta) порадовал поклонников обнаженными фото, демонстрируя рельефную фигуру на фоне природы.
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