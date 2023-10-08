Владимир Капырин – экс-клавишник группы «Руки Вверх!», найден мертвым

Группу «Руки Вверх» с её неизменным солистом Сергеем Жуковым знают в каждом уголке нашей страны. А вот музыканты, входящие в состав популярного музыкального коллектива, периодически меняются, поэтому их имена редко остаются на слуху поклонников.