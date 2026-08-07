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Царьград

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"Общественное": взрыв прозвучал на фоне тревоги в Сумах

"Общественное": взрыв прозвучал на фоне тревоги в Сумах

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв, заявляет украинский телеканал "Общественное". Согласно данным министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги включен во многих районах Сумской области.

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