Холодный октябрьский ливень хлестал по старым доскам крыльца сельской амбулатории под Гатчиной. На верхней ступени перед запертой дверью терпеливо сидел мокрый пёс с палевой шёрсткой и порванным ухом.
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