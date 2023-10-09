Эксперт объяснил переброску подразделений ВФУ в район Артемовска

В желании вооруженных формирований Украины продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) нет военного значения, особенно под зиму, это просто вопрос престижа, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.
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