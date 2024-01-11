«Печальные новости»: умерла звезда «мыльных опер» Джорджина Хейл

Артистка полвека снималась в кино Актер Мюррей Мелвин и Джорджина Хейл Фото: wikipedia.org Британская актриса театра и кино Джорджина Хейл, известная своими ролями в фильмах и сериалах («Дом ужасов Хаммера», «Тихие омуты», «Доктор Кто» и других) скончалась в возрасте 80 лет.