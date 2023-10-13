Единороссы ЯНАО три года приписывали себе проекты Белгородской области

Сотрудники отделения партии «Единая Россия» в ЯНАО перепутали города и три года публиковали на сайте информацию о партийных проектах Губкина, который находится в Белгородской области, вместо ямальского Губкинского.
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