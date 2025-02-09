Лишившийся части черепа боец СВО пожаловался на выписку из госпиталя. «Выкинули, как котенка»

НИИ скорой помощи: боец СВО Мецлер получил помощь в полном объемеАлександр Демьянчук/ТАСС Военнослужащий Владлен Мецлер, раненный в зоне СВО и проходивший лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге, пожаловался на досрочную выписку.
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