Пушков: Западу нужно признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в личном Telegram-канале предложение Швейцарии включить Москву в переговоры по мирному урегулированию на Украине, отметив, что страна наконец «признала то, что не признать невозможно».
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