Федеральное агентство новостей №1

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Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7

Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7

Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выразил свое несогласие по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки».

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