Православным надо быть вместе: вышел фильм Кустурицы "Люди Христовы"

В Сербии 18 сентября состоялась премьера документального фильма "Люди Христовы. Наше время". Над созданием картины, посвященной судьбе современного христианства, работали режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович.
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