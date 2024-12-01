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На Землю обрушится умеренная магнитная буря в ночь на 2 декабря

На Землю обрушится умеренная магнитная буря в ночь на 2 декабря

Учёные спрогнозировали новую магнитную бурю, которая накроет Землю 2 декабря 2024 года.Согласно данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, в ночь на 2 декабря нашу планету вновь накроет умеренная магнитная буря.

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