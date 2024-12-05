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Шольц начал писать Путину записки. После хамства Бербок только это и остаётся?

Шольц начал писать Путину записки. После хамства Бербок только это и остаётся?

Царьград © Presidential Office of Ukraine/Globallookpress Немецкий канцлер Олаф Шольц начал писать президенту России Владимиру Путину записки.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Лебедев предполагает, что в чемоданчике могут быть сложены личные вещи Шольца, потому что визит частный...&quot; - анальную пробку повёз что ли?...
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22 час.
HB
Halszka Brzozowska
Немцы хотят, чтобы Россия снова надрала им задницы
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21 час.
ХА
Харченко Александр
Шольц думает, что Путин его спасёт, как Асада
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