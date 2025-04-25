Назван знак зодиака, который обретет всё и сразу в мае 2025 — время полоть грядки

Астролог Ольга Кушнир составила подробный прогноз на конец весны. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Ольга Кушнир составила подробный прогноз на последний весенний месяц и особо выделила тех, кто появился на свет под созвездием Девы.
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