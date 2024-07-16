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Украинский прогноз на лето: Генштаб ВСУ расписал, какие гарнизоны умрут геройски в июле и августе под Покровском

Украинский прогноз на лето: Генштаб ВСУ расписал, какие гарнизоны умрут геройски в июле и августе под Покровском

Киевские генералы с ужасом ждут введения в прорыв общеармейских резервов армии России Украинские источники сообщают, что на Торецком/Дзержинском направлении российские штурмовики наступают в районе Дружбы, Пивничного/Кирово и Южного.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Взятие Часова Яра  открывает оперативный простор на Краматорск. Дорога идет вдоль соляных копей, там и поселений нет, можно ФАБ 3000 от души применять, разрушая скрытое в шахтах вооружение.
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