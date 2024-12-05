Microsoft повторяет, что не будет снижать требования к Windows 11

Поскольку Microsoft планирует прекратить выпуск Windows 10 менее чем через год, пользователям с процессорами старше 8-го поколения от Intel и серии Ryzen 2000 от AMD не останется ничего другого, как ежегодно платить 30 долларов Microsoft, чтобы получать исправления безопасности в виде ESU (Extended Security Upgrades).