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Личка подтвердил уход Захаряна: «Уже можно сказать, что он игрок «Сосьедада»

Личка подтвердил уход Захаряна: «Уже можно сказать, что он игрок «Сосьедада»

– Захарян – вне заявки. – Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад».

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