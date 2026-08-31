Депутат Чепа: встреча с Зеленским возможна после предварительных договоренностей

Трехсторонний саммит президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине возможен после достижения предварительных договоренностей по решению украинского кризиса.
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