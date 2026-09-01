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Царьград

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Каллас пришлось одёрнуть саму себя из-за выпада в адрес России

Каллас пришлось одёрнуть саму себя из-за выпада в адрес России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя ситуацию с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, сначала попыталась связать произошедшее с Россией, но затем ей пришлось одёрнуть саму себя…Заявление Каллас прозвучало перед неформальной встречей министров обороны стран Евросоюза в Ирландии.

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