Каллас пришлось одёрнуть саму себя из-за выпада в адрес России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя ситуацию с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, сначала попыталась связать произошедшее с Россией, но затем ей пришлось одёрнуть саму себя…Заявление Каллас прозвучало перед неформальной встречей министров обороны стран Евросоюза в Ирландии.
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Метла и ступа-вот ресурсы для Каллас.