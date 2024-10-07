MechanicsVoiceOver выпустила озвучку к дополнению Radical Reptiles Не так давно к игре Teenage Mut...

MechanicsVoiceOver выпустила озвучку к дополнению Radical ReptilesНе так давно к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge вышло DLC под названием Radical Reptiles, которое добавляет в игру новых игровых персонажей: Мондо Гекко и Мону Лизу (Оба появлялись в сериале 1987 года) источник#Мондо.