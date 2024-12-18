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В чем ценность Головина для «Монако» – на примере гола в ворота «ПСЖ»

В чем ценность Головина для «Монако» – на примере гола в ворота «ПСЖ»

Наблюдение Артема Денисова. «ПСЖ» в гостях победил «Монако» (4:2), но это не рядовая победа в Лиге 1: в начале второго тайма «Монако» превратил 0:1 в 2:1 и выглядел достойно, не хуже гегемона, а четвертый гол «ПСЖ» забит на 90+7, когда соперник окончательно раскрылся.

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