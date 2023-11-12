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Возьмите 2 яблока и 2 яйца. Французский яблочный пирог «с трещинками» — удивит всех гостей

Возьмите 2 яблока и 2 яйца. Французский яблочный пирог «с трещинками» — удивит всех гостей

Яблочный пирог является одним из самых востребованных пирогов в мире. Это связано с тем, что яблоки произрастают на всей умеренной полосе, что делает их самым доступным фруктом в большом количестве регионов.

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