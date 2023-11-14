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Гипотериоз щитовидной железы: как проявляется у женщин и может ли возникнуть у беременной

Гипотериоз щитовидной железы: как проявляется у женщин и может ли возникнуть у беременной

Эксперт рассказывает о симптомах и лечении гипотериоза фото: Shutterstock/Fotodom.ru Софья Цатурян эндокринология врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Что такое гипотериоз щитовидной железы Гипотериоз — клинический синдром, развивающийся на фоне недостаточности гормонов щитовидной железы в организме.

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