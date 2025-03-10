Как очистить жирный противень, не используя воду и моющие средства

Ситуация, когда после гостей или какого-то домашнего праздника остается множество грязной и жирной посуды, да еще и на утро, так как просто сил нет ей заниматься, знакома практически каждой хозяйке (ну или почти каждой).
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