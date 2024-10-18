Школьники из Алексеевского стали призёрами соревнований по спортивному туризму

На территории спортивной школы «Старт» в Калуге прошли областные соревнования по спортивному туризму «БАГРЯНАЯ ОСЕНЬ-2024», в которых приняла участие школа №1539, которую представлял спортивно-туристский клуб «Атлант» из Алексеевского района столицы, заняв призовые места.