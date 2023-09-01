ВТБ фиксирует спрос на переводы в Таджикистан и Узбекистан

За три летних месяца клиенты ВТБ совершили более 75 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что составляет 54% от всех переводов в банке с начала года (всего они соверишили 140 тысяч переводов на 21 млрд рублей), сообщил банк.