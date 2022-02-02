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Инфекционист Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами подвида «омикрона» BA.2

Инфекционист Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами подвида «омикрона» BA.2

Основными симптомами нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2 являются кашель и потеря обоняния, сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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