«Безграничная власть»: что помещик не имел права делать с крепостными

Крепостничество на протяжении многих веков было уродливой язвой российского общества. Прогрессивные мыслители долго требовали положить конец этому средневековому варварству, но их голоса были почти не слышны.
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