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Жителю Алматы вынесли приговор за пропаганду терроризма

Жителю Алматы вынесли приговор за пропаганду терроризма

Жителю Алматы, задержанному КНБ за пропаганду терроризма, вынесли приговор. В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили, что мужчина уже неоднократно был судим за общеуголовные преступления.

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