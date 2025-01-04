Жителю Алматы вынесли приговор за пропаганду терроризма

Жителю Алматы, задержанному КНБ за пропаганду терроризма, вынесли приговор. В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили, что мужчина уже неоднократно был судим за общеуголовные преступления.
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