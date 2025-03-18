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Новая статья: Обзор MSI MEG Z890 Ace: высококлассная плата почти без излишеств Прое...

Новая статья: Обзор MSI MEG Z890 Ace: высококлассная плата почти без излишеств Прое...

Новая статья: Обзор MSI MEG Z890 Ace: высококлассная плата почти без излишествПроектируя MEG Z890 Ace, инженеры MSI старались сделать премиальную плату для процессоров Intel Core Ultra, которая не казалась бы при этом перегруженной возможностями сверх меры.

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